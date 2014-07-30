Путь из Донецка к месту падения «Боинга-777» до сих пор опасен - международные эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава международной миссии Питер Яп Альберсберг сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера и сегодня были осуществлены две разведывательные поездки из Донецка до места катастрофы MH17 под руководством ОБСЕ с целью определить, является ли маршрут безопасным», - сообщил он.

«До сих пор маршрут считается опасным, поэтому нам не удалось поехать на место аварии с группой экспертов», - отметил Альберсберг.

«К сожалению, мы не ждем, что ситуация с безопасностью улучшится в следующие несколько дней. Шансы для нас достичь места катастрофы в короткий срок кажутся все меньшими», - сказал он.

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Альберсберг считает, что «эксперты должны работать в безопасной среде. Из-за всех выстрелов в области сейчас это не представляется возможным. Это реальность, с которой мы должны иметь дело».

Также он сказал, что завтра в Украину прибудет группа малазийских полицейских. «Сегодня я провел консультации с представителями малазийских властей, чтобы привлечь малазийских экспертов и полицейских офицеров к миссии», - сказал он.

«Завтра 68 малазийских полицейских прибудут в Киев, а затем отправятся в Харьков», - сообщил Альберсберг.

Он напомнил, что сейчас международная миссия, которая пытается исследовать место катастрофы «Боинга-777» и обнаружить останки и личные вещи погибших, насчитывают 38 нидерландских и 12 австралийских экспертов и полицейских.