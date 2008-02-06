Тимошенко заявляет, что для Украины открываются новые возможности

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию создает новые возможности для адаптации национальной экономики к мировому торговому пространству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства, комментируя одобрение Генеральным советом ВТО заявки Украины на вступление в эту организацию.

«Это действительно историческое событие, наша команда, работая во всех правительствах и парламенте, приложила к этому свои усилия. Я считаю, что со вступлением в ВТО открываются абсолютно новые возможности для адаптации Украины в мировое торговое пространство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что следующим этапом после вступления в ВТО станет начало переговоров по созданию зоны свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. «Следующий этап, который мы должны эффективно подготовить, - это зона свободной торговли между ЭС и Украиной, при чем в углубленном варианте, где все 4 составляющие – товары, услуги, рабочая сила и капитал – должны будут свободно перемещаться. Теперь мы способны перейти к следующему этапу и поработать также эффективно, чтобы Украина получила возможность работать в зоне свободной торговли», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в Женеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО.