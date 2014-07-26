ЕС юридически закрепил расширение действия санкций второй стадии

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

В частности, санкции расширены на физические лица, которые ответственны за „активную поддержку или реализацию действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины или стабильности или безопасности в Украине, или которые препятствовали работе международных организаций в Украине”. „Санкции распространены также на физические или юридические лица или органы, связанные с ними”, - отмечается в журнале.

Читайте такжеЕС уже подготовил основу для третьей волны санкций - Чалый

Кроме того, ограничительные действия будут применены к юридическим лицам, организациям или органам, которые поддерживают, материально или финансово, действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Также санкции коснутся юридических лиц, организаций или органов Крыма или Севастополя, чья собственность была передана вопреки украинскому законодательству, или юридических лиц, организаций или органов, которые получили выгоду от такой передачи.

ЕС применит санкции и к физическим или юридическим лицам, организациям или органам, которые используют преимущества или активно оказывают материальную или финансовую поддержку российским лицам, которые принимают решения, ответственные за аннексию Крыма и Севастополя или дестабилизации Восточной Украины