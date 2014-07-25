Террористы на Донетчине удерживают поезд с вещами погибших пассажиров Boeing-777

В городе Торез Донецкой области террористы удерживают резервный поезд с вещами погибших пассажиров малайзийского самолета “Боинг 777”, сбитого террористами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Харькове сказал начальник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Бочковский.

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“Другой резервный поезд с четырьмя вагонами, в которых находятся вещи, собранные на месте падения самолета, находится до сих пор в городе Торез, и соответствующим образом его удерживают террористы”, - сказал Бочковский.

По его данным, в четырех вагонах-рефрижераторах, которые прибыли из Тореза в Харьков 22 июля, кроме тел погибших, ничего больше не было.

Бочковский также выразил уверенность в том, что все «обломки самолета и тела остальных пассажиров будут найдены после того, как будет очищена от бандитов эта территория».

Руководитель ГСЧС также добавил, что информация о том, что на месте падения самолета еще найдены тела погибших, о чем сегодня сообщали эксперты ОБСЕ, будет проверяться.

Как сообщал УНИАН, телекомпания ABC сегодня, 25 июля сообщила, что через неделю после трагедии, неподалеку от основного места падения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области обнаружили еще достаточно большой обломок самолета и тела жертв катастрофы.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Боцюркив сообщил телеканалу, что новая находка - это часть фюзеляжа и корпуса с иллюминаторами, которая "появилась ниоткуда". Эксперты отметили белым флажком это место, поскольку не имели соответствующего оборудования, чтобы извлечь тела из-под обломков. Кроме того, в этой части самолета были обнаружены личные вещи членов экипажа.

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Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту были 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте аварии было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших.

Тела перевезли в Харьков, и постепенно переправляют в Нидерланды.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» Нидерландам.