На Донетчине задержали двух террористов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, он также администрировал сепаратистские сайты, на которых обнародовались антиукраинские материалы. У задержанного изъяты средства наблюдения и связи.

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В Мариуполе задержан гражданин Украины П., 1989 года рождения, по кличке «Макар Донецкий», который является членом группировки «Бороды» и среди прочего причастен к вооруженному нападению 16 апреля с.г. на воинскую часть в Мариуполе. Он также подозревается в ограблениях мирных жителей.

По месту жительства задержанного изъяты АКС-74, пистолет «Форт», магазины к оружию с патронами, маскировочный костюм типа «Леший» и маска-балаклава.

Следственные действия продолжаются.