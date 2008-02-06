Ющенко прочтет лекцию студентам

Сегодня в 9.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу со студентами Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Как сообщает пресс-служба Президента, главная тема встречи – вступление Украины во Всемирную торговую организацию.

Планируется, что глава государства прочитает лекцию студентам КНЭУ на тему ВТО. После завершения лекции В.Ющенко ответит на вопросы студентов.

На встрече будут присутствовать около 700 студентов 2-4-х курсов факультетов международно-экономического менеджмента, экономики и предпринимательства, финансового, учетно-экономического, аграрного менеджмента, кредитно-экономического факультета.

Мероприятие, которое состоится в Центре культуры и искусств КНЭУ (ул. Дегтяривская, 49 г), будет транслироваться в прямом эфире НТКУ и «5 каналом».