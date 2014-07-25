Оккупанты хотят закрыть Севастополь

Проект постановления об обращении к президенту, правительству и спикерам обеих палат парламента РФ должен быть подготовлен к следующей неделе, сообщает КоммерсантЪ.

"Ограничить" въезд в город из-за "сложной международной обстановки, наличия сил, которые хотят дестабилизировать ситуацию", предложили 22 июля представители КПРФ Василий Пархоменко и "Патриотов России" Иван Ермаков.

Читайте такжеСевастополь из-за миллионных долгов осенью может остаться без светаИнициатива "депутатов" соответствует настроениям "немалой части" жителей Севастополя, которые "имеют "комплекс анклава" и тяготеют к самоизоляции", заявил доцент кафедры политологии Таврического национального университета Андрей Никифоров.

Однако даже представители исполнительной оккупационной власти считают такое предложение "экономически необоснованным", указывая на то, что ограничение въезда приведет к падению доходов города.