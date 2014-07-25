Reuters подтверждает, что комбат "Востока" в интервью признал наличие "Буков"

Так агентство опровергло сделанное заявление Ходаковского, который утверждал уже российским средствам информации, что ничего не говорил о «Буках» в том интервью, передает Радио Свобода.

В обнародованном 23 июля интервью Ходаковский, который называет себя командиром батальона «Восток», заявлял, что знал об одном «Буке», который шел к ним с Луганска, расположенного недалеко от границы с Россией. По его мнению, после трагедии установку, видимо, вернули обратно, чтобы устранить доказательство ее наличия в Украине.

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Он не стал утверждать наверняка, что этот «Бук» передала сепаратистам Россия, но не исключил, что Россия могла предоставить эту установку «под какие-то определенные локальные задачи». Как сказал Ходаковский, ему было известно, что сепаратисты ранее захватили четыре «Бука» у украинских Вооруженных сил, но все они были выведены из строя.

При этом Ходаковский обвинил в трагедии Украину, которая, по его словам, заранее получила свидетельство, что «повстанцы имеют, по вине России, эту технику», что «Бук» едет до города Снежного, возле которого был сбит самолет, но не обеспечила безопасности и «спровоцировала применение этого типа вооружений против самолета, который пролетал с мирными гражданами».

Самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии», летевший рейсом MH17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля на востоке Украины. Погибли 298 человек.

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СБУ начала уголовное производство по статье «теракт». Кроме того, СБУ опубликовала записи разговоров пророссийских боевиков, из которых следует, что самолет сбили именно их люди. СБУ заявляет, что имеет доказательства, что доставленными из России зенитно-ракетными комплексами «Бук» руководили российские военные специалисты, а также неопровержимые доказательства прямой причастности Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России к сбитию авиалайнера.

Россия зато сразу начала делать заявления, целью которых было возложить вину за гибель самолета на Украину, вплоть до намеков или прямых обвинений, что его сбили украинские военные.