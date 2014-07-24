МИД завершил подготовку документов, необходимых для ратификации Ассоциации с ЕС



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель директора Департамента информационной политики МИД Василий Зварыч.

”На сегодняшний день МИД завершило подготовку документов, необходимых для ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В ближайшие дни этот пакет документов будет передан президенту Украины для последующего внесения на рассмотрение Верховной Рады”, - сказал Зварич.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня в Брюсселе Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации.

Для вступления в силу соглашение должны ратифицировать Верховная Рада Украины, Европарламент, а также все страны-члены ЕС. Документ уже ратифицировали парламенты Румынии, Литвы и Латвии.