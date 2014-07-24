МИД завершил подготовку документов, необходимых для ратификации Ассоциации с ЕС
МИД Украины завершило подготовку документов, необходимых для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель директора Департамента информационной политики МИД Василий Зварыч.
”На сегодняшний день МИД завершило подготовку документов, необходимых для ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В ближайшие дни этот пакет документов будет передан президенту Украины для последующего внесения на рассмотрение Верховной Рады”, - сказал Зварич.
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Как сообщал УНИАН, 27 июня в Брюсселе Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации.
Для вступления в силу соглашение должны ратифицировать Верховная Рада Украины, Европарламент, а также все страны-члены ЕС. Документ уже ратифицировали парламенты Румынии, Литвы и Латвии.