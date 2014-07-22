Тарута призвал жителей Донецка не бояться покинуть город

Об этом говорится в его обращении, обнародованном на временном сайте ОГА.

"Донецк охватила паника. Горожане убеждают друг друга в том, что наш город атакует украинская армия. Знайте – это ложь", - заявил губернатор.

"Я хочу, чтобы вы знали, что наш город захватили варвары и террористы. Они уже обманули вас, пообещав золотые горы, а взамен принесли в наш дом хаос, разруху и смерть. Поняв, что они не находят массовой поддержки от дончан, террористы взяли наш город в заложники и убивают его, нанося удары по жилым кварталам", - отметил он.

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"Дорогие дончане! Я точно знаю, что Вооруженные силы Украины не вели, не ведут и не будут вести боевые действия против собственного народа. Я точно знаю, что ни один украинский солдат никогда не выстрелит в безоружного украинца. Я точно знаю, что наши войска не обстреливали Донецк", - заявил Тарута.

"Я призываю вас собраться с силами, быть мужественными и смелыми. Соблюдайте правила и нормы гражданской обороны. Будьте вместе в эти сложные дни, не проходите мимо чужой беды, не бросайте друг друга в беде. Доверяйте только сообщениям из официальных источников", - обратился он.

"Если у вас есть возможность – не бойтесь покинуть город. Государство гарантирует, что каждому, кто ищет пристанище, будут оказана забота и внимание", - подчеркнул глава ОГА.

"Я также хочу, чтобы вы обязательно верили в то, что этот кошмар скоро закончится. Иначе быть не может. Мы выстоим, отстоим свою землю и победим", - добавил он.