День Независимости Украины отметят парадом - Указ президента

Об этом говорится в Указе Президента о праздновании 23-й годовщины независимости Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства.

Также состоится возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся деятелям украинского государства, борцам за независимость Украины, мест захоронений граждан, погибших, отстаивая демократический выбор и отстаивая конституционные принципы демократии, права и свободы человека во время Революции достоинства (Ноябрь 2013 - февраль 2014), защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент поручил провести и меры по достойному чествованию памяти Героев Небесной Сотни и лиц, погибших, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, предусмотрев установление им памятных знаков, мемориальных досок, присвоении их имен юридическим лицам и объектам права собственности.

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Кроме того, Порошенко приказал властям обратиться к религиозным организациям с предложением провести утром 24 августа 2014 молебны за Украину; обеспечить в установленном порядке финансирование расходов на организацию и проведение мероприятий по случаю 23-й годовщины независимости Украины.

"Министерству обороны Украины, областным, Киевской городской, государственным администрациям обеспечить проведение 24 августа 2014 в ознаменование 23-й годовщины независимости Украины праздничного салюта двадцатью артиллерийскими залпами в столице Украины - городе-герое Киеве, городе-герое Одессе, городах, где расположены штабы и виды оперативных командований Вооруженных Сил Украины, а также праздничных фейерверков в других областных центрах", - говорится в указе.