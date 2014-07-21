Террористы захватили в плен гражданина Швеции - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.Читайте такжеВ плену у террористов остаются 396 человек, среди которых студент из Нигерии - СНБО

«Террористы продолжают похищать людей, в том числе иностранцев. Вчера в Луганской области российские наемники на блокпосту неподалеку Перевальска захватили в плен гражданина Королевства Швеция и удерживают его под стражей в Горловке», - заявил он.