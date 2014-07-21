В Лисичанске на мине подорвались двое школьников, один умер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в области, 19 июля в реанимационное отделение больницы были госпитализированы несовершеннолетние школьники 1999 г. р. и 1998 г. р., проживающие на улице Октябрьская.

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Второй пострадавший с многочисленными осколочными ранениями верхних и нижних конечностей, передней стенки грудной клетки, находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.