В Лисичанске на мине подорвались двое школьников, один умер
13:49, 21 июля 2014Политика
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В Лисичанске Луганской области 19 июля на мине подорвались двое школьников.
В Лисичанске школьники подорвались на мине / пресс-центр АТО
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в области, 19 июля в реанимационное отделение больницы были госпитализированы несовершеннолетние школьники 1999 г. р. и 1998 г. р., проживающие на улице Октябрьская.
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Второй пострадавший с многочисленными осколочными ранениями верхних и нижних конечностей, передней стенки грудной клетки, находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.
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