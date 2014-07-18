СМИ: Яхтенному капитану угрожает год заключения за украинский флаг над Ялтой

Этот экстраординарный случай произошел 15 июля, сообщает Крым.Реалии.

Флаг поднял один из местных жителей, по происхождению этнический русский. Правда, провисел флаг недолго: его сняли, а мужчину задержали.

В тот день Сергей, 54-летний житель Ялты, капитан яхтенного плавания, услышал о сбитом во время АТО самолете АН-26. Эта новость поразила мужчину, который эмоционально переживал аннексию Крыма со стороны Российской Федерации и последние события на востоке Украины.

Такие новости вдохновили его на акцию, о которой он никого не предупредил.

«...Он придумал себе флешмоб: ночью залезть на флагшток, поменять флаг, а затем сесть на поезд и, так сказать, убежать», – рассказала родственница ялтинца.

Читайте такжеСМИ: Ялтинских выпускников заставляют писать объяснительные за спетый гимн УкраиныВечером мужчина залез по пожарной лестнице на 9-ти метровую башню здания городской администрации Ялты и заменил российский триколор на украинский желто-голубой флаг. Затем, услышав крики, мужчина прыгнул с башни и повредил ногу. Его отвезли в прокуратуру города, но впоследствии, когда он начал терять сознание на допросе, отвезли в больницу.

Украинский флаг развевался над Ялтой примерно 30 минут. На следующий день в доме "правонарушителя" сотрудники прократуры провели обыск.

«Прокуроры пришли, сделали обыск дома на предмет причастности к «Правому сектору». Так и записали в протоколе, что «признаков причастности к «Правому сектору» не выявили». Если бы хоть флаг украинский дома висел, то были бы, а так даже визиток Яроша нет», – рассказывает собеседник издания.

Прокуратура планирует привлечь гражданина к ответственности по статье 329 Уголовного кодекса России – «надругательство над государственным флагом Российской Федерации». Максимальная санкция – до одного года лишения свободы.

Читайте такжеВ ялтинской школе выпускники заглушили российский гимн украинскимПо словам юриста сети правовых приемных Алены Луневой, с субъективной точки зрения надругательство все же предусматривает определенные физические действия по отношению к государственному символу. Однако акт снятия одного флага и замену другим нельзя ставить рядом с социально опасными поступками. Это можно расценить как самоуправство и наказывать по административной статье. Но, по мнению юриста, в данный момент трудно предвидеть развитие этого дела.