Правительство поможет найти виновников трагедии с Boeing-777 - Яценюк
05:03, 18 июля 2014Политика
0
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил искренние соболезнования родственникам и близким погибших на борту самолета Boeing-777 малайзийских авиалиний в катастрофе 17 июля.
Яценюк заверил, что правительство Украины делает все возможное для обеспечения справедливого, всестороннего расследования причин катастрофы
"Весь украинский народ глубоко потрясен ужасной трагедией", - сказал Яценюк.
Премьер-министр заверил, что правительство Украины делает все возможное для обеспечения справедливого, всестороннего расследования причин катастрофы и привлечения к ответственности всех виновников этой ужасной трагедии, "как бы далеко они не прятались и какими бы неуязвимыми сейчас не казались".
Читайте также Malaysia Airlines уточнила список пассажиров сбитого Boeing-777
Как сообщал УНИАН, в Донецкой области был сбит пассажирский самолет, который шел в направлении Куала Лумпура. Погибли 280 пассажиров и 15 членов экипажа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter