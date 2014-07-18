Правительство поможет найти виновников трагедии с Boeing-777 - Яценюк

"Весь украинский народ глубоко потрясен ужасной трагедией", - сказал Яценюк.

Премьер-министр заверил, что правительство Украины делает все возможное для обеспечения справедливого, всестороннего расследования причин катастрофы и привлечения к ответственности всех виновников этой ужасной трагедии, "как бы далеко они не прятались и какими бы неуязвимыми сейчас не казались".

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Как сообщал УНИАН, в Донецкой области был сбит пассажирский самолет, который шел в направлении Куала Лумпура. Погибли 280 пассажиров и 15 членов экипажа.