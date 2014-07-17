На месте катастрофы малазийского самолета работают 5 бригад медиков - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой областной госадминистрации.

«На месте трагедии работает 5 бригад. Работе бригад представители «Донецкой народной республики» препятствий не оказывают», - сказано в сообщении.

В ОГА также отметили, что по уточненным данным - в результате крушения погибли 285 пассажиров и 15 членов экипажа.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, в 16.20 в Донецкой области был сбит малазийский лайнер, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что лайнер сбили донецкие террористы из зенитно-ракетного комплекса ЗРК «Бук». Пресс-центр АТО в Facebook сообщил, что террористы сбили малазийский пассажирский Боинг-777, думая, что сбили украинский Ан-26.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявлял, что боевики «ДНР» мешают прибытию к месту трагедии малазийского самолета представителей спасательных служб и правоохранительных органов.