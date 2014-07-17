СНБО анализирует видео обстрела украинской территории из России
14:33, 17 июля 2014Политика
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Совет национальной безопасности и обороны анализирует выложенное в сети видео обстрела территории Украины из установок "Град", установленных на территории России.
фото facebook.com/butusov.yuriy
Об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, в настоящее время "идет работа над тем, чтобы это видео проанализировать и понять, на самом ли деле это делалось с территории России".
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"Если этот факт будет подтвержден, он обязательно войдет в состав тех материалов, которые подтверждают российскую поддержку террористов", - отметил Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, в интернете появилось видео из города Гуково Ростовской области, которое выложили на сервисе YouTube местные жители. На нем видно, как "Грады", размещенные в России, обстреливают украинскую территорию.
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