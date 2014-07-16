Из России на территорию Украины произведено 3 залпа «Градом» - очевидцы

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв.

Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

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По их словам, «сегодня, 16 июля, со стороны города Гуково Российской Федерации с 21.00 до 21.40 было произведено 3 залпа из установки «Град» по украинской территории – по Краснодонскому району Луганской области».