Из России на территорию Украины произведено 3 залпа «Градом» - очевидцы
23:31, 16 июля 2014Общество
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Со стороны России на территорию Украины было произведено 3 залпа из установки «Град».
Из России на территорию Украины произведено 3 залпа «Градом» / verytinywars.blogspot.com
Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв.
Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.
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По их словам, «сегодня, 16 июля, со стороны города Гуково Российской Федерации с 21.00 до 21.40 было произведено 3 залпа из установки «Град» по украинской территории – по Краснодонскому району Луганской области».
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