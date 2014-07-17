СНБО: в Украине зафиксированы военные в форме вооруженных сил РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Террористы наращивают группировку сил и средств на нашей территории, в том числе, в их составе зафиксированы группы военнослужащих в форме вооруженных сил России без распознавательных знаков", - сказал Андрей Лысенко, уточнив, что "такая группа была замечена в районе поселка Изварино. Группировка имеет на вооружении установки "Град" и артиллерию", - добавил пресс-секретарь.

"Продолжается передислокация подразделений РФ к государственной границе Украины практически на всех ее участках", - подчеркнул пресс-секретарь РНБО.

В свою очередь организатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук подчеркивает, что "зеленых человечков", силами которых Владимир Путин провел аннексию Крыма, на Донбассе уже около 300. "Но сегодня в ходе консультаций с представителями украинских спецслужб получили информацию, что, по их данным, количество российских военных на Донбассе уже может перевалить за отметку в 400 ", - указывает Дмитрий Тымчук.

"Не будем спорить, дело не в цифре, а в факте: вторжение идет полным ходом", - подчеркнул он, добавив, что "у этих русских военных нет документов. Они извещены своим командованием, что в случае их попадания в плен и идентификации все они будут срочно уволены из рядов вооруженных сил РФ задним числом (с датой увольнения в июне или мае) ".

"Это - профессионалы, и неудачи сил АТО последних дней именно на их совести. Они делают всю сложную и кровавую работу. Местные боевики служат им" помощниками ", но никак иначе", - сообщает Дмитрий Тымчук.