В здании ГПУ ищут взрывчатку
13:16, 17 июля 2014Политика
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В Генеральную прокуратуру Украины поступило сообщение о заминировании, сейчас идет проверка здания на наличие взрывчатых веществ.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, эвакуация сотрудников не проводилась. Сотрудники работают на своих местах, а милиция занимается поиском предполагаемой взрывчатки.
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Как сообщал УНИАН, по данным столичной милиции, за последние три дня к ним поступило 14 сообщений о заминировании тех или иных объектов. Все они оказались ошибочными. По каждому такому факту открыто уголовное производство. Один из «минеров» уже установлен.
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