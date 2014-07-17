В здании ГПУ ищут взрывчатку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, эвакуация сотрудников не проводилась. Сотрудники работают на своих местах, а милиция занимается поиском предполагаемой взрывчатки.

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Как сообщал УНИАН, по данным столичной милиции, за последние три дня к ним поступило 14 сообщений о заминировании тех или иных объектов. Все они оказались ошибочными. По каждому такому факту открыто уголовное производство. Один из «минеров» уже установлен.