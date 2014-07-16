В Луганске террористы ограбили предприятие на 9,7 млн грн

Об этом сообщила УНИАН начальник ОСО ГУМВД в Луганской области Татьяна Погукай.

В частности, известно, что 10 июля вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфляжную форму, со склада предприятия «Укрінвестпласт», расположенного в Луганске на улице Почтовой, вывезли: оборудование по переработке пластмассы на сумму 6 млн. 500 тыс. грн, линию производства стеклопластика на сумму 2 млн. 661 тыс. грн и термопластавтоматы на сумму 564 тыс. грн.

Читайте такжеНа Луганщине террористы украли с блокпоста экскаваторПо данному факту проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Луганске террористы похитили журналиста и ограбили офис интернет-сайта «Политика 2.0».