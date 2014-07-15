Внеочередной саммит ЕС обсудит ситуацию в Украине



Об этом речь идет в письме-приглашении президента Хермана Ван Ромпея главам государств и правительств стран ЕС.

«На первом рабочем заседании в присутствии Высокого представителя мы кратко обсудим ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке”, - сообщил президент Совета ЕС.

В письме также говорится о том, что на событие приглашен недавно избранный президентом Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который «присоединится для обмена мнениями по поводу стратегической повестки дня Союза во времена перемен».

Читайте такжеСоюзники Украины блокируют назначение пророссийской чиновницы на должность главы дипломатии ЕС

«Завтра будет хороший момент, чтобы обсудить с Юнкером политическую повестку дня, которая изложена в приоритетах, которые будут определять работу Европейского Союза в течение следующих пяти лет», - отмечается в письме.

Как известно, на саммите лидеры ЕС также обсудят кандидатуры на должности Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности и президента Совета ЕС.