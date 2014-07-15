На даче коммуниста Килинкарова "айдаровцы" нашли арсенал боеприпасов - СМИ
На даче народного депутата от КПУ Спиридона Килинкарова, которая находится в селе Стуколова балка под Луганском, бойцы батальона "Айдар" обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.
Как сообщает источник ТСН, бойцы наткнулись на оружие сегодня вечером.
Сейчас "айдаровцы", которые до сих пор находятся на территории дачи знаменитого коммуниста, сдерживают натиск террористов "ЛНР" и так называемой афганской "милиции", которые пытаются выдавить бойцов с территории дачного участка.
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Кроме того, на место происшествия прибыл и начальник так называемой "народной милиции" Анатолий Науменко.
Сейчас бойцы батальона "Айдар" ждут подмоги со стороны ВСУ.
Где сейчас находится коммунист Килинкаров, пока неизвестно.
Как известно, Спиридона Килинкарова подозревают в поставке луганским террористам оружия.