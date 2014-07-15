Россия не пускает украинского консула к Надежде Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич на брифинге об актуальных вопросах внешней политики.

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''Ми снова мы имеем дело с тем, что слова российской стороны расходятся с действиями. Сегодня в течение целого утра и до сих пор украинский консул продолжает находиться в городе Воронеж, фактически пытается штурмовать СИЗО № 3, где находится гражданка Украины (Савченко), но безуспешно. Российская сторона до сих пор не допустила украинского консула навестить гражданку Украины Надежду Савченко», - сообщил он.

По его словам, МИД Украины продолжает принимать все меры для освобождения Савченко, в том числе путем максимального привлечения внимания международного сообщества.

Как сообщалось, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. На прошлой неделе выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападение на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что украинскую летчицу задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Надежды Савченко.