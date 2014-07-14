Украина обратится в международные организации по вопросу о похищении Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя этого комитета, народный депутат от ВО «Батькивщина» Андрей Шевченко сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы сотрудничаем с Уполномоченным по правам человека РФ и мы будем напрямую обращаться в международные организации – это правозащитные организации и межгосударственные организации», - сказал он, отвечая на вопрос, ч то конкретно может сделать парламентский комитет для освобождения летчицы из Воронежского СИЗО (Россия).

«Человека фактически взяли в заложники, абсолютно незаконно перевезли через границу. В конечном итоге речь идет о нарушении базовых прав на жизнь и на здоровье», - сказал депутат.

«Мы должны максимально использовать все международные инструменты для того, чтобы ее оттуда вытащить из этого треклятого Воронежского СИЗО, чтобы она вернулась домой», - сказал он.

Также Шевченко убежден, что «сейчас не менее важно, чтобы она чувствовала стопроцентную моральную поддержку от Украины, потому что это гордость для Украины – то как она держится, то как она себя ведет, это должно вдохновлять очень многих украинцев на борьбу, на твердость».

«Надя должна знать, что Украина ею гордится, и я верю, что скоро она будет на свободе», - заявил он. Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня.

Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

Суд Новоусманского района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября.

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В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а при проверке документов в одном из населенных пунктов была задержана. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов в Луганской области, которые погибли в зоне проведения боевых действий.

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9 июля президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о безотлагательных мерах по возвращению в Украину Савченко. К процессу освобождения летчицы привлечены МИД, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции.