Украина обратится в международные организации по вопросу о похищении Савченко
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений обратится в правозащитные и межгосударственные организации по поводу похищения пророссийскими боевиками украинской летчицы Надежды Савченко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя этого комитета, народный депутат от ВО «Батькивщина» Андрей Шевченко сегодня на брифинге в Киеве.
«Мы сотрудничаем с Уполномоченным по правам человека РФ и мы будем напрямую обращаться в международные организации – это правозащитные организации и межгосударственные организации», - сказал он, отвечая на вопрос, ч то конкретно может сделать парламентский комитет для освобождения летчицы из Воронежского СИЗО (Россия).
«Человека фактически взяли в заложники, абсолютно незаконно перевезли через границу. В конечном итоге речь идет о нарушении базовых прав на жизнь и на здоровье», - сказал депутат.
«Мы должны максимально использовать все международные инструменты для того, чтобы ее оттуда вытащить из этого треклятого Воронежского СИЗО, чтобы она вернулась домой», - сказал он.
Также Шевченко убежден, что «сейчас не менее важно, чтобы она чувствовала стопроцентную моральную поддержку от Украины, потому что это гордость для Украины – то как она держится, то как она себя ведет, это должно вдохновлять очень многих украинцев на борьбу, на твердость».
«Надя должна знать, что Украина ею гордится, и я верю, что скоро она будет на свободе», - заявил он. Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня.
Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.
Суд Новоусманского района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября.
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В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а при проверке документов в одном из населенных пунктов была задержана. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов в Луганской области, которые погибли в зоне проведения боевых действий.
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9 июля президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о безотлагательных мерах по возвращению в Украину Савченко. К процессу освобождения летчицы привлечены МИД, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции.