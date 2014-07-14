В течение суток боевики шесть раз атаковали силы АТО - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.

По его словам, обстрелы были совершены в районе населенных пунктов Старая Краснянка, Поречье, Калиново, Подгоровка, Мариновка и Луганск.

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Также сегодня ночью террористы предприняли попытки прорваться через блокпост в районе Зеленополья. Во время боя украинские военные уничтожили два автомобиля, которые перевозили боевиков. Среди украинских военных потерь нет.