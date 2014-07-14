В течение суток боевики шесть раз атаковали силы АТО - СНБО
13:42, 14 июля 2014Политика
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В течение суток боевики шесть раз атаковали блокпосты и позиции сил Антитеррористической операции (АТО).
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.
По его словам, обстрелы были совершены в районе населенных пунктов Старая Краснянка, Поречье, Калиново, Подгоровка, Мариновка и Луганск.
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Также сегодня ночью террористы предприняли попытки прорваться через блокпост в районе Зеленополья. Во время боя украинские военные уничтожили два автомобиля, которые перевозили боевиков. Среди украинских военных потерь нет.
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