На границе поймали россиян, которые везли радиостанции и таблицы по стрельбе из гаубиц

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, мужчины, 42 и 46 лет, следовали на легковом автомобиле «Крайслер» российской регистрации через пункт пропуска «Новые Яриловичи».

Читайте такжеЗадержанный на границе россиянин с $171 тыс. подозревается в финансировании террористов

Во время погранично-таможенного досмотра в багажном отделении среди личных вещей обнаружено 4 ножа, 2 радиостанции с зарядными устройствами, 2 книги по военной тематике («Таблица стрельбы для равнинных и горных условий 122-мм гаубицы Д-30», «Первая Русская национальная армия против СССР»). Также пассажиры, один из которых был участником боевых действий в Чечне, везли две защитные пластины к бронежилетам, 2 нарукавных чехла.

Россиян передали сотрудникам СБУ для проведения проверочных мероприятий.