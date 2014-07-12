СБУ и пограничники поймали российского наемника, который бежал через границу

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, Игорь Сискевич, 16 июля 1952 г.р., незаконно попал на территорию Украины для поддержки террористов так называемой «Донецкой народной республики». Установлено, что боевик активно участвовал в вооруженных нападениях на украинских военных и в террористических операциях.

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При нем обнаружено «Удостоверение народного ополченца Донбасса», подписанное лично «Стрелком» – Гиркиным, паспорт гражданина РФ с пропиской в г. Сочи Краснодарского края, агитки сепаратистского содержания.

С задержанным проводятся безотлагательные следственные действия.