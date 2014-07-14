К Савченко четвертый день не пускают консула Украины
К украинской летчице Надежде Савченко, взятой в плен и вывезенной террористами в РФ, четвертый день не пускают консула Украины, который пребывает в Ростове-на-Дону.
Об этом в эфире "Подробностей" сообщил замглавы Администрации президента Валерий Чалый.
"Украина прилагает все усилия для освобождения своих граждан – пленной летчицы Надежды Савченко и кинорежиссера Олега Сенцова . Уже назначен адвокат, Марк Фейгин, выигравший дело "Pussy Riot", но консула пока не допускают, мы надеемся что российская сторона это сделает", - заявил Чалый.
При этом замглавы АП назвал беспрецедентным тот факт, что украинцы оказались в российской тюрьме.
"То, что это похищенные по сути люди, украинцы, перемещены в тюрьму в России - беспрецедентный случай", - сказал он.
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Вместе с тем Чалый выразил надежду, что уже в ближайшее время и украинские дипломаты, и адвокат получат возможность пообщаться с украинской летчицей, а ситуация с пленными будет решена в ближайшее время.
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"Данная оценка – и которая сегодня предоставляется, и резонансная поддержка в мире - думаю, поможет решить этот вопрос", - отметил замглавы АП.
Вместе с тем он отметил, что АП совместно с МИД Украины подготовила сообщение с неопровержимыми доказательствами нарушение Россией государственных границ Украины.
"Мы соберем послов и проинформируем их о том, что на нашу территорию заходит тяжелая техника", - заявил он.