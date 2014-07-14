В АП обещают обнародовать факты поставки тяжелой техники террористам на Донбассе

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил заместитель Главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый.

«У нас есть факты и свидетельства, которые мы завтра предоставим международному сообществу», - сказал он.

«Завтра мы в Администрации собираем послов для того, чтобы проинформировать о задокументированных фактах нелегального пересечения нашей границы с российской стороны военной техники, которая участвует в атаках на наших военнослужащих», - добавил Чалый.

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Он выразил убеждение, что сейчас стоит вопрос не только безопасности и территориальной целостности Украины.

«Сегодня речь идет о том, что есть угроза Европе в целом. Эта ситуация - приобретает уже совсем иное звучание в Европе и мире », - подчеркнул заместитель Главы АПУ.

Чалый выразил надежду, что уже в ближайшее время на эти факты будет соответствующая реакция мирового сообщества.

«Сегодня мы добились включения украинского вопроса к рассмотрению на заседании Европейского Совета 16 июля - это важно. Думаю, будет предоставлена ​​соответствующая оценка тому, что происходит », - резюмировал он.