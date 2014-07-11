В Санкт-Петербурге поставили оперу про аннексию Крыма

Как сообщает Радио Свобода, режиссёр-постановщик Юрий Александров является автором идеи и автором сценария, стихи он поручил написать сотруднице театра, а в работу включил весь коллектив театра «Санктъ-Петербургъ Опера».

«От недостатка идеологии опера-митинг «Крым» не страдает. И персонаж в сером костюме, похожий на президента Путина, появляется в нем с первой минуты – это он, стоя на большой карте Крыма, читает проникновенные стихи «Мой Крым». Действие вообще целиком происходит на этой карте, заменяющей сцену, зрители располагаются вокруг. В первой части сестры милосердия кладут к ним на колени окровавленные бинты – символ потерь в Крымской войне XIX века. Вторая часть посвящена Великой Отечественной войне, матросы патетически прощаются с девушками, грохочут взрывы», - рассказывает корреспондент Радио Свобода, побывавший на премьере.

Читайте такжеВ России хотят создать книгу о "насилии и бесчинствах националистов" в УкраинеКак сообщалось ранее, народный артист России Юрий Александров, автор «оперы-митинга» «Крым», опроверг обвинения в популизме, которые звучали в его адрес, и заявил, что ему никто не заказывал этот спектакль.

Спектакль называют «художественным и гражданским ответом на драматические события этого года».

При этом не скрывается, что режиссёр за основу постановки взял оперу советского композитора Мариана Коваля «Севастопольцы» и переработал партитуру.