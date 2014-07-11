ДНР на самом деле фикция - армянский "доброволец"

Так армянский "доброволец" Артур Гаспарян, воевавший на стороне донецких террористов, заявил в интервью российской службе Радио Свобода.

"ДНР – это на самом деле фикция. ДНР, как я понял, для меня существует в кабинетах этих Бородая, Пушилина, Царева, а решения принимаются в другом месте и другими людьми", - сказал он.

Также он обвинил командование боевиков в некомпетентности и предательстве.

Читайте такжеКарта горячего Востока: силы АТО освободили Северск, на границе с РФ продолжаются провокации "До сих пор те люди, которые нас, по сути, предали (того, что произошло в аэропорту, можно было избежать, и могло все быть по-другому, если бы все было организовано грамотно), командуют, и добровольцы из России едут к ним. Я хочу, чтобы эти люди поняли, кто будет ими командовать. Я пошел, выжил чудом, мне их жалко. Они еще идут в подчинение таких командиров, как Ходоковский и к другим людям, я всех по фамилии не знаю", - заявил Гаспарян.

Так, по его словам, во время боев за донецкий аэропорт два КамАЗа боевиков были уничтожены не украинскими силовиками, а "своими" же.

Также он подчеркнул, что соотношение "местных" и "приезжих" среди боевиков примерно 20 на 80, и предостерег "добровольцев" из других стран от участия в конфликте.