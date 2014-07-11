Съемочная группа "1+1" попала под обстрел близ Северска
03:37, 11 июля 2014Политика
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Журналист ТСН Александр Загородний со своими коллегами попал под обстрел в зоне АТО вблизи Северска
Съемочная группа "1+1" попала под обстрел близ Северска / ТСН
Представителям СМИ удалось спрятаться за обгоревший "КамАЗ" боевиков. А водитель съемочной группы Сергей Шпортило, тем временем, поехал за подмогой. Оператор Сергей Азаренко снимал все, что происходило, говорится в сюжете ТСН.
К счастью, подмога приехала быстро и приключение журналистов закончилась без жертв.
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