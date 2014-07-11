Съемочная группа "1+1" попала под обстрел близ Северска

Представителям СМИ удалось спрятаться за обгоревший "КамАЗ" боевиков. А водитель съемочной группы Сергей Шпортило, тем временем, поехал за подмогой. Оператор Сергей Азаренко снимал все, что происходило, говорится в сюжете ТСН.

К счастью, подмога приехала быстро и приключение журналистов закончилась без жертв.