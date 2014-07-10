Порошенко сменил руководителя Славянской РГА
19:47, 10 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Петра Белоконова с должности председателя Славянской районной государственной администрации Донецкой области.
Петр Порошенко / Фото УНИАН
Соответствующее распоряжение размещено на сайте главы государства.
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Другим распоряжением Порошенко назначил Андрея Крищенко ,и.о. председателя Славянской РГА.
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