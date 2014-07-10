Аваков: МВД начинает аттестацию «старой» милиции

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Начинаем аттестацию «старой» милиции. Что-то мне подсказывает, что 80% состава заполнят новички – выпускники вузов и офицеры, пришедшие на службу из боевых спецподразделений МВД", - заявил Аваков.

Кроме этого, он сообщил, что вчера Виталий Колупай назнеачен начальником Краматорского городского УВД.Читайте такжеМногим милиционерам Славянска грозит пожизненное заключение - СМИ

"Те, кому я доверяю в милиции Донецкой и Луганской области – это те, кто реально проявил себя в тяжелой ситуации. Виталий Колупай, в момент захвата краматорский милиции, вынес и спрятал 7 мешков оружия. Несмотря на пытки подручных Гиркина в подвале здания СБУ Славянска, не выдал расположение оружия. Вышел из плена террористов со сломанными пальцами, едва живой...", - подчеркнул министр.

Аваков также сообщил, что передал Краматорской милиции дополнительные силы из Сум и Волыни. По его словам, получился крепкий отряд.