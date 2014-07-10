Надежда Савченко могла стать жертвой предательства в спецслужбах - эксперт

Об этом сообщает ТСН.

"Сотрудничество государства-члена Совета Европы с незаконными вооруженными группами в таких действиях, как похищение людей - абсолютно неприемлемое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека", - говорится в письме представительства в ТСН.

В ЕС требуют немедленно освободить украинку, а юристы настаивают, что судить женщину, которая якобы по утверждению россиян, виновата в смерти их журналистов, прежде всего должны были бы в Украине.

Как Надежда Савченко попала на территорию другой страны, будучи в плену у сепаратистов на нашей территории - первый вопрос, которому удивляются все опрошенные эксперты.

Читайте такжеВ "Айдаре" категорически отрицают, что Савченко попала в Россию как "беженка"Представитель Amnesty International в Украине Богдан Овчарук предполагает - переправить Савченко мог предатель из украинских спецслужб, как это было несколько лет назад с российским оппозиционером Леонидом Развозжаевым, или это сделали те же сепаратисты.

"Это уже доказывает некую связь российской власти с сепаратистами или другими группировками, которые собственно доставили этого человека на территорию России. А второе - это то, что Россия показала свое пренебрежительное отношение к международным нормам в очередной раз", - говорит Богдан Овчарук.

Российский следственный комитет утверждает, что Савченко - беженка, но бежать в Россию она не могла, потому что боролась против нее, говорит эксперт по международному праву Лидия Кузьменко.

Читайте такжеПорошенко поручил принять безотлагательные меры для освобождения летчицы Савченко"Если бы она действительно была беженкой, если бы мы признали эту версию, это означало бы, что официальные органы РФ не имели бы права обращаться в консульские учреждения Украины, поскольку это нарушило право на защиту этого человека. Нельзя сообщать имя беженца, потому что он бежит, потому что не хочет пользоваться защитой. Если же они сообщили, как они говорят, нашим консульcким учреждениям - они нарушили ее право на защиту, поэтому она не является ни в коем случае беженкой", - говорит Лидия Кузьменко.

Украинский омбудсмен уже готовит письма к своим российским коллегам.

"Она была похищена с территории Украины. Это гражданка Украины, которую, я так понимаю, не добровольным, а насильственным путем вывезли с территории Украины. Речь здесь не может идти о военнопленных, речь здесь может идти только как о жертве похищения со стороны другого государства", - говорит омбудсмен Валерия Лутковская.

Миссия ОБСЕ, которая находится в Украине, действиями русских немного возмущена, говорит, на востоке они уже фиксировали подобные случаи. Но сейчас помочь не могут.

Читайте такжеПеревозка Савченко в России является результатом заговора террористов и спецслужб РФ - МИД"Сейчас наш мандат распространяется только на территорию Украины. Поэтому любые расследования или наблюдение за ее пределами для нас на данный момент невозможны", - говорит представитель СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив.

Случай с Надеждой Савченко - это вызов западным организациям и правительствам, считает председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров.

Читайте такжеРоссия продержит украинскую летчицу Савченко в СИЗО до конца августа"Если опять западные страны это проглотят и будут делать вид, что все нормально, нет ничего экстраординарного, то эта практика станет общепринятой. И российские спецслужбы постоянно будут похищать тех, кто им не нравится. И это не будет ограничиваться Украиной. Западный мир должен понять", - говорит эксперт.

В МИД заявляют, что Запад должен реагировать, как минимум должны быть новые санкции.