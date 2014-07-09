Нуланд: США готовы в ближайшее время ввести новые санкции против России

Об этом помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранными делам, передает ИТАР-ТАСС.

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"Мы готовы ввести новые санкции очень скоро", - сказала она, добавив, что это может произойти в том случае, "если Россия не изменит решительно свой курс", и не прекратит "поддержку сепаратистов".

Виктория Нуланд также выразила мнение, что "безопасность Украины остается под угрозой, пока продолжается конфликт на востоке страны".

В свою очередь на слушаниях помощник министра финансов США Дэниел Глейзер подтвердил, что минфин продолжает подготовку к возможному введению дополнительных санкций против России в связи с кризисом в Украине. "Если настанет момент, когда нам потребуется предпринять дополнительные шаги, мы будем готовы это сделать", - говорится в тексте вступительного слова чиновника. Документ был распространен перед началом слушаний.

Дэниел Глейзер подчеркнул, что действовать Вашингтон предполагает согласованно со своими партнерами и союзниками в Евросоюзе и G7. "Только за последние 2 недели я лично ездил во Францию, Германию и Великобританию для продвижения вперед подготовки", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Виктория Нуланд заявила, что США и ЕС намерены ввести санкции в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов российской экономики из-за развития событий в Украине. 3 июля вице-президент США Джозеф Байден во время телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что США введут новые санкции против России, если она не прекратит поддерживать сепаратистов на Донбассе и пропускать через свою границу в Украину вооруженных боевиков.