Под Луганском слышны взрывы и перестрелку

04:17, 09 июля 2014
Политика
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Местные жители сообщают, что в районе села Паньковка, расположенном в 16 км на северо-востоке от Луганска, идет бой.

Reuters

Люди слышат стрельбу из крупнокаліберного пулемета, стрелкового оружия, взрывы гранат, передает сайт informator.lg.ua.

Кроме того, по данным очевидцев, террористы передвигаются по Луганску на школьных автобусах.

В частности, автобус ПАЗ с табличкой "Дети", наполненный вооруженными боевиками, был замечен вчера днем в районе луганского завода щелочных аккумуляторов. Он медленно проехал по улице Оборонной в направлении "Острой могилы".

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Кроме того, необычно большое скопление вооруженных сепаратистов луганчане замечали в районе квартала Пролетариата Донбасса.  Местные жители сообщают и о том, что здание Центрального таможенного управление по улице Оборонная, 34а также занято боевиками.

Вместе с тем, во время обстрела луганского аэропорта был серьёзно повреждён его коммуникационный узел. Об этом сообщили представители АТО, контролирующие аэропорт. По их словам, террористы повредили оборудование, осуществляющее связь с гражданской авиацией.

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