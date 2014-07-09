Под Луганском слышны взрывы и перестрелку

Люди слышат стрельбу из крупнокаліберного пулемета, стрелкового оружия, взрывы гранат, передает сайт informator.lg.ua.

Кроме того, по данным очевидцев, террористы передвигаются по Луганску на школьных автобусах.

В частности, автобус ПАЗ с табличкой "Дети", наполненный вооруженными боевиками, был замечен вчера днем в районе луганского завода щелочных аккумуляторов. Он медленно проехал по улице Оборонной в направлении "Острой могилы".

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Кроме того, необычно большое скопление вооруженных сепаратистов луганчане замечали в районе квартала Пролетариата Донбасса. Местные жители сообщают и о том, что здание Центрального таможенного управление по улице Оборонная, 34а также занято боевиками.

Вместе с тем, во время обстрела луганского аэропорта был серьёзно повреждён его коммуникационный узел. Об этом сообщили представители АТО, контролирующие аэропорт. По их словам, террористы повредили оборудование, осуществляющее связь с гражданской авиацией.