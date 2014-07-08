В АП говорят, что вступать в НАТО еще рано

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый, пишет Gazeta.ua.

В частности, Чалый отметил, что внеблоковость нашего государства — это "плохая модель".

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"Мы увидели, что Будапештский меморандум не работает. У нас нет системы коллективной безопасности, нет никаких новых механизмов, и мы в вакууме", - подчеркнул чиновник.

Вместе с тем, по его словам, говорить о вступлении в Североатлантический альянс рано.

"Мы сегодня еще не можем говорить о факторах, которые разделят общество. Все-таки вопрос присоединения к НАТО еще разъединяет", - считает Чалый.

По его убеждению, присоединяться к данной структуре можно будет после согласия всей Украины.

"Сегодняшнего нашего взаимодействия с этой мощнейшей организацией, которая обеспечивает безопасность в Европе, достаточно, чтобы мы двигались в том направлении, который указан в наших основополагающих документах", - заявил представитель АП.