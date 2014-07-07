Силы АТО блокируют Донецк и Луганск для недопущения поставок террористам оружия

13:06, 07 июля 2014
Политика
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В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) подчеркивают, что города Донецк и Луганск не взяты в осаду, а блокируются с целью исключения возможности поставок террористам живой силы и боеприпасов.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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“На самом деле, происходит блокирование подходов к этим городам для того, чтобы боевикам не поступало оружие и другая помощь. Для населения это означает, что они могут пройти через блокпосты, им будет оказана всяческая помощь”, - сказал Андрей Лысенко.

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