Силы АТО блокируют Донецк и Луганск для недопущения поставок террористам оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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“На самом деле, происходит блокирование подходов к этим городам для того, чтобы боевикам не поступало оружие и другая помощь. Для населения это означает, что они могут пройти через блокпосты, им будет оказана всяческая помощь”, - сказал Андрей Лысенко.