Силы АТО блокируют Донецк и Луганск для недопущения поставок террористам оружия
13:06, 07 июля 2014Политика
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В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) подчеркивают, что города Донецк и Луганск не взяты в осаду, а блокируются с целью исключения возможности поставок террористам живой силы и боеприпасов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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“На самом деле, происходит блокирование подходов к этим городам для того, чтобы боевикам не поступало оружие и другая помощь. Для населения это означает, что они могут пройти через блокпосты, им будет оказана всяческая помощь”, - сказал Андрей Лысенко.
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