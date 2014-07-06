СМИ: Боевики усилили блокпосты между Донецком и Горловкой

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на очевидцев.

"На блок-постах вооруженных людей стало заметно больше. И видно, что они стали более тщательно относиться к проверке проезжающих машин. Перед нами в автомобиле у водителя проверили документы и подсадили к нему человека с оружием. Насилия не было, возможно, просто попросили подвезти", - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеВ Донецке раздаются взрывы, боевики допрашивают жителей на улицах - СМИЕще один очевидец сообщил, что машины некоторое время вынуждены были стоять в пробке в районе Красного партизана. "Там ДНР проводили какие-то маневры", - сказал он.

Ранее сообщалось, что боевики с бронетехникой из Славянска передислоцировались в Донецк, Горловку и Енакиево.