В Антраците террористы украли с постамента очередной танк

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД в области Татьяна Погукай, 6 июля в 12.00 вооруженные автоматическим оружием люди в камуфляжной одежде сняли танк Т-34 с постамента, который расположен на пересечении улиц Менжинского и Кирова в г. Антрацит.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения, над трупом или урной с прахом покойного, а также похищение предметов, находящихся в месте захоронения).

Читайте такжеВ Донецке террористы пытались похитить из музея танки времен ВОВДанная статья предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.