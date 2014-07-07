В Антраците террористы украли с постамента очередной танк

12:45, 07 июля 2014
Политика
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В Антраците Луганской области вооруженные сепаратисты сняли с постамента танк Т-34.

В Луганской области продолжают воровать танки

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД в области Татьяна Погукай, 6 июля в 12.00 вооруженные автоматическим оружием люди в камуфляжной одежде сняли танк Т-34 с постамента, который расположен на пересечении улиц Менжинского и Кирова в г. Антрацит.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения, над трупом или урной с прахом покойного, а также похищение предметов, находящихся в месте захоронения).

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