Как передает Крым.Реалии, большое рельефное панно «Бригантина» сооружено в 1981 году на стене музея А. С. Грина художником и архитектором Саввой Бродским – автором музея и иллюстратором первого издания собрания сочинений Грина. Центральная часть панно представляет собой гипсовый рельеф, левая и правая части панно выполнены в стиле фрески.​

Читайте такжеВ Крыму начинают сносить украинские памятникиРеставрацию по новым технологиям выполнили киевский художник-монументалист Павел Тараненко и феодосиец Борис Николин. Работы были завершены в августе прошлого года, ко дню рождения Александра Грина. Все работы по реставрации тогда спонсировал благотворительный фонд Петра Порошенко.

Место, где располагалась доска, свидетельствовавшая о вкладе нынешнего президента Украины в восстановление культурного наследия Крыма, поспешно зарисовали.