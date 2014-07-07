В Феодосии разбили памятную доску Порошенко
В аннексированной Феодосии неизвестные вандалы разбили памятную доску благотворительного фонда Петра Порошенко, который летом прошлого года финансировал реставрацию панно «Бригантина» на фасаде музея писателя Александра Грина.
Как передает Крым.Реалии, большое рельефное панно «Бригантина» сооружено в 1981 году на стене музея А. С. Грина художником и архитектором Саввой Бродским – автором музея и иллюстратором первого издания собрания сочинений Грина. Центральная часть панно представляет собой гипсовый рельеф, левая и правая части панно выполнены в стиле фрески.
Читайте такжеВ Крыму начинают сносить украинские памятникиРеставрацию по новым технологиям выполнили киевский художник-монументалист Павел Тараненко и феодосиец Борис Николин. Работы были завершены в августе прошлого года, ко дню рождения Александра Грина. Все работы по реставрации тогда спонсировал благотворительный фонд Петра Порошенко.
Место, где располагалась доска, свидетельствовавшая о вкладе нынешнего президента Украины в восстановление культурного наследия Крыма, поспешно зарисовали.