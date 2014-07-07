В Феодосии разбили памятную доску Порошенко

11:07, 07 июля 2014
Политика
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В аннексированной Феодосии неизвестные вандалы разбили памятную доску благотворительного фонда Петра Порошенко, который летом прошлого года финансировал реставрацию панно «Бригантина» на фасаде музея писателя Александра Грина.

В Феодосии разбили доску Порошенко / Крым.Реалии

Как передает Крым.Реалии, большое рельефное панно «Бригантина» сооружено в 1981 году на стене музея А. С. Грина художником и архитектором Саввой Бродским – автором музея и иллюстратором первого издания собрания сочинений Грина. Центральная часть панно представляет собой гипсовый рельеф, левая и правая части панно выполнены в стиле фрески.​

Читайте такжеВ Крыму начинают сносить украинские памятникиРеставрацию по новым технологиям выполнили киевский художник-монументалист Павел Тараненко и феодосиец Борис Николин. Работы были завершены в августе прошлого года, ко дню рождения Александра Грина. Все работы по реставрации тогда спонсировал благотворительный фонд Петра Порошенко.

Место, где располагалась доска, свидетельствовавшая о вкладе нынешнего президента Украины в восстановление культурного наследия Крыма, поспешно зарисовали. 

Стена, где раньше была доска / Крым.Реалии

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