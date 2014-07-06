В Славянске освобождены из плена Павел Юров, Денис Грищук и Ирма Крат
Режиссер театра Павел Юров, арт-менеджер Денис Грищук и основательница сайта «Скрытая правда», активистка Женской сотни Майдана Ирма Крат освобождены из плена террористов в Славянске после того, как город перешел под контроль сил АТО.
Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на адвоката Олега Веремиенко.
По его словам, все трое вышли на свободу благодаря действиям украинских военных. Однако о деталях этой операции Веремиенко ничего неизвестно.
Павел Юров и Денис Грищук сегодня, 6 июля, должны прибыть в Киев. Ирма Крат уже в безопасности и находится вместе со своими родными.
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Павла Юрова и Дениса Грищука террористы похитили 25 апреля в Славянске. Художница Екатерина Ермолаева, которая дружит с Грищуком, рассказала, что в город тогда они приехали из Донецка, чтобы посмотреть, что там происходит.
«Просто гуляли в Славянске и выкладывали фото в Facebook», - сказала она.