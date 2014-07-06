В Славянске освобождены из плена Павел Юров, Денис Грищук и Ирма Крат

Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на адвоката Олега Веремиенко.

По его словам, все трое вышли на свободу благодаря действиям украинских военных. Однако о деталях этой операции Веремиенко ничего неизвестно.

Павел Юров и Денис Грищук сегодня, 6 июля, должны прибыть в Киев. Ирма Крат уже в безопасности и находится вместе со своими родными.

Читайте такжеСМИ: В Славянске сепаратисты похитили активистку МайданаИрму Крат в Славянске захватили сепаратисты 20 апреля по обвинению в пытках антимайдановцев и расстреле "Беркута". Террористы заявляли журналистам, что в Славянск она приехала «чтобы причинять вред».

Павла Юрова и Дениса Грищука террористы похитили 25 апреля в Славянске. Художница Екатерина Ермолаева, которая дружит с Грищуком, рассказала, что в город тогда они приехали из Донецка, чтобы посмотреть, что там происходит.

«Просто гуляли в Славянске и выкладывали фото в Facebook», - сказала она.