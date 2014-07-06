Ночью в зоне АТО стреляли. Вблизи Мариуполя сбит беспилотник

Ночью на Донетчине были замечены два беспилотника, один из них удалось сбить.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно- политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Близ Мариуполя было замечено два беспилотных летательных аппарата. Огнем из пулемета силовиками сбит один БПЛА", - сообщил он.

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По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», также террористами из стрелкового оружия был обстрелян один из опорных пунктов сил АТО. Силовики открыли ответный огонь из стрелкового оружия. Потерь со стороны сил АТО нет.

Кроме того, боевики из минометов обстреляли блокпост сил АТО близ н.п.Пески. Военные открыли ответный огонь из БМП-2.