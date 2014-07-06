В Польше разбился самолет с парашютистами

01:47, 06 июля 2014
Политика
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На борту находились 12 человек, 11 из них погибли.

самолет / radioscanner.ru

В Польше разбился спортивный самолет с парашютистами.

Крушение произошло рядом с населенным пунктом Ченстохова, передает Русская служба Би-Би-Си.

На борту находились 12 человек, 11 из них погибли. Еще один мужчина доставлен в больницу, он в сознании.

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На месте крушения самолета работают спасатели и пожарные.

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