Террористы готовят провокации в Луганске - ОГА

Исполняющая обязанности председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина заявила о подготовке террористами провокации в Луганске.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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«Срочная информация! Готовится очередная провокация. В центре Луганска формируется колона техники боевиков ЛНР, которая использует украинскую символику. На каждой машине украинские флаги и рядом с ними телеоператоры РФ», - сообщила Веригина.