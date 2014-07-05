Террористы готовят провокации в Луганске - ОГА
14:29, 05 июля 2014Политика
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В центре Луганска формируется колона техники боевиков ЛНР, которая использует украинскую символику
REUTERS
Исполняющая обязанности председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина заявила о подготовке террористами провокации в Луганске.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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«Срочная информация! Готовится очередная провокация. В центре Луганска формируется колона техники боевиков ЛНР, которая использует украинскую символику. На каждой машине украинские флаги и рядом с ними телеоператоры РФ», - сообщила Веригина.
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