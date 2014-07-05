В Артемовске уничтожен штаб террористов - Аваков
00:32, 05 июля 2014Политика
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Батальон МВД "Артемовск" совершил разведывательный рейд в Артемовск.
Силовики уничтожили штаб "ДНР" в Артемовске / bahmut.com.ua
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"Уничтожен штаб ДНР. Батальон возглавляет наш артемовский офицер - Константин Матейченко. По совместительству нынешний военный комендант Красного Лимана. В ближайшее время ситуация в Артемовске будет мирной.. Конечно мир будет подкреплен уверенной силой спецбатальона "Артемовск" и сил АТО", - написал Аваков.
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