В Артемовске уничтожен штаб террористов - Аваков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Уничтожен штаб ДНР. Батальон возглавляет наш артемовский офицер - Константин Матейченко. По совместительству нынешний военный комендант Красного Лимана. В ближайшее время ситуация в Артемовске будет мирной.. Конечно мир будет подкреплен уверенной силой спецбатальона "Артемовск" и сил АТО", - написал Аваков.