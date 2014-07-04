СБУ предотвратила теракт в штабе АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сказал председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Читайте такжеАваков: в Одессе предотвратили несколько терактов“Вчера СБУ был не допущен теракт в отношении штаба АТО. Задержаны лица, которые пытались это осуществить”, - сказал он.

Он отметил, сейчас задержанные дают показания, кто давал указания, финансировал и снабжал их оружием.