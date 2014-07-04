СБУ предотвратила теракт в штабе АТО
20:24, 04 июля 2014Политика
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предотвратили террористический акт, который готовился в отношении штаба руководства Антитеррористической операции (АТО).
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сказал председатель СБУ Валентин Наливайченко.
Читайте такжеАваков: в Одессе предотвратили несколько терактов“Вчера СБУ был не допущен теракт в отношении штаба АТО. Задержаны лица, которые пытались это осуществить”, - сказал он.
Он отметил, сейчас задержанные дают показания, кто давал указания, финансировал и снабжал их оружием.
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