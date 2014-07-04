Арсений Яценюк планирует сменить 7 министров

Об этом сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягныбок. По его словам, на собрании коалиции Арсений Яценюк сказал, что, проработав 3 месяца, он видит потребность в ротации в составе Кабмина.

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Олег Тягныбок отметил, что по словам премьера, переговоры о министрах, которых нужно сменить уже официально начнутся. Между тем лидер ВО "Свобода" не уточнил о каких именно министрах идет речь.

Как сообщал УНИАН, во время выступления в парламенте премьер-министр Арсений Яценюк предложил Верховной Раде начать консультации по переформатированию состава Кабинета министров.