Арсений Яценюк планирует сменить 7 министров
15:01, 04 июля 2014Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк намерен сменить в составе правительства 7 министров.
Яценюк думает сменить 7 министров / фото УНИАН
Об этом сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягныбок. По его словам, на собрании коалиции Арсений Яценюк сказал, что, проработав 3 месяца, он видит потребность в ротации в составе Кабмина.
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Олег Тягныбок отметил, что по словам премьера, переговоры о министрах, которых нужно сменить уже официально начнутся. Между тем лидер ВО "Свобода" не уточнил о каких именно министрах идет речь.
Как сообщал УНИАН, во время выступления в парламенте премьер-министр Арсений Яценюк предложил Верховной Раде начать консультации по переформатированию состава Кабинета министров.
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